İzmir torbalı ilçesinde görevli polis memuru Elvan Özdemir (49), yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası Elvan Özdemir, koronavirüse yakalandı. Bir hafta önce İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.
Bugün memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toprağa verilen Elvan Özdemir'in anne babası ile eşi Dilek Özdemir'e yapılan Covid-19 testlerinin de pozitif çıktığı öğrenildi.
DHA
İzmir'de koronavirüse yakalanan polis memuru yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.