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'de koronavirüse yakalanan polis memuru yaşamını yitirdi

'in ilçesinde görev yapan Aydınlı polis memuru Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Özdemir'in vefatı ailesi ve mesai arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, 'ın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de koronavirüse yakalanan polis memuru yaşamını yitirdi

08.01.2021, 17:14

İzmir torbalı ilçesinde görevli polis memuru Elvan Özdemir (49), yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası Elvan Özdemir, koronavirüse yakalandı. Bir hafta önce İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.



Bugün memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toprağa verilen Elvan Özdemir'in anne babası ile eşi Dilek Özdemir'e yapılan Covid-19 testlerinin de pozitif çıktığı öğrenildi.

DHA

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