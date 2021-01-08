İzmir'de koronavirüse yakalanan polis memuru yaşamını yitirdi

İzmir torbalı ilçesinde görevli polis memuru Elvan Özdemir (49), yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası Elvan Özdemir, koronavirüse yakalandı. Bir hafta önce İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.





Bugün memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toprağa verilen Elvan Özdemir'in anne babası ile eşi Dilek Özdemir'e yapılan Covid-19 testlerinin de pozitif çıktığı öğrenildi.

DHA