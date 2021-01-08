Menemen’de düğümü Vali Köşger çözecek

Menemen Belediye Meclisi'nde İYİ Partili ve CHP'li üyeler, başkanvekilliği seçimi için gündeme getirilen "'kura" önerisini reddederek süreci bir kez daha çıkmaza soktu. Meclis'te yeni başkanvekili yine seçilemezken, tartışmalara son noktayı Vali Yavuz Selim Köşger koydu. Yeni Asır'a konuşan Vali Köşger, "5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 45. maddesine göre Menemen'de Pazartesi günü Meclis toplanacak. 1. Başkanvekili yoksa 2. başkanvekili, o da yoksa Meclis'teki en yaşlı üyenin başkanlığında kura çekimi yapılarak nihai karar açıklanacak" dedi. Köşger'in konu ile ilgili bir yardımcısını görevlendirdiği de öğrenildi. Menemen Belediyesi Başkanı iken tutuklanan Serdar Aksoy'un yerine seçilecek başkanvekili için gözler dün bir kez daha Menemen'deydi. 2021 yılı Ocak ayı ikinci meclis toplantısında, CHP Grubu'nun önergesi ile kura seçimi bölümü gündemden çıkarıldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, "Burada yargı kararı uygulanmamış ve kanunsuz bir işlem yapılmıştır. Bunlar hem hukuksuzluk hem suçtur. Tabii bunun hukuksal anlamda sonuçları olacaktır" diye konuştu.





"SUÇUN SONU ŞAKRAN!"

AK Parti ve MHP ise meclise çıkarma yaptı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de toplantıda yer aldı. AK Parti'nin Menemen Belediye Meclis Sözcüsü Yusuf Demircioğlu, "Gündeme alınan maddenin gündemden çıkarılması, yasal değil. Bu madde, mahkemenin aldığı kararla gündeme getirilmiştir ve mahkeme kararlarının uygulanması zorunludur. Bunun aksi suçtur" dedi. Meclis'teki İyi Partili ve CHP'li üyelere seslenen Demircioğlu, "Bu yanlıştan vazgeçin. Valiliğin aldığı kararı meclis gündeminden çıkarmak suçtur. Suç işleyenler şu an Şakran Cezaevi'nde. Suç işleyenin sonu Şakran'dır" ifadesini kullandı.



Mert ALPDÜNDAR