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Yol kenarında koyun otlatan adama araç çarptı: 1 ölü

’de yol kenarında koyun otlatan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü B.E, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yol kenarında koyun otlatan adama araç çarptı: 1 ölü
İHA

08.01.2021, 17:45

Edinilen bilgiye göre kaza, Menderes-Seferihisar yolunda meydana geldi. İddialara göre, B.E (44) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle emniyet şeridinden çıktı. Araç, daha sonra ise yol kenarında koyun otlatan B.Z (47)'ye hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan B.Z olay yerinde hayatını kaybetti.

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