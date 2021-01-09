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Haberler İzmir Baraj suyu çekildi, 2 bin yıllık tarihi köprü gün yüzüne çıktı

Baraj suyu çekildi, 2 bin yıllık gün yüzüne çıktı

Son dakika... ’in ilçesinde yer alan ’ndaki sular, kuraklık nedeniyle azalınca 2 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıktı.

Baraj suyu çekildi, 2 bin yıllık tarihi köprü gün yüzüne çıktı
İHA

09.01.2021, 13:49

Bergama'nın 16 kilometre kuzey doğusunda yer alan Paşaköy Mahallesi'nde bulunan Paşa Ilıcası, Antik Roma Döneminde tedavi merkezi olarak kullanılıyordu. Daha sonra Yortanlı Barajı adını alan bölgedeki bazı tarihi yapılar, sular altında kalmıştı. Son zamanlarda ise yaşanan kuraklık sebebiyle sular çekilmeye başladı. Suların çekilmesiyle beraber yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olan tarihi Paşa Ilıcası Köprüsü ortaya çıktı.



Paşaköy Mahallesi sakini olan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Mahmut Özel (58), "Suyumuzun değerini bilmek gerekir. Son iki yıldır baraj gölünde sularımız anormal şekilde azalmıştır. Suyun kullanımı hakkında halkı bilgilendirmek, gerekirse o konuda bir şeyler yapmak güzel olur.

Sularımız azaldığı için asırlık olan Yortanlı Barajı'nın altında kalan tarihi köprümüz de meydana çıkmıştır. Suyun ne kadar azaldığı buradan belli oluyor. İleride gördüğünüz beyaz kayalar iki sene öncesine kadar sular altındaydı. Suyun değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Böyle giderse kuraklık elimizde" diye konuştu.

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