Boşnakların kurtarıcısı Baysak virüse yenildi

Baysak'ın 9 Ocak Pazartesi günü Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu'daki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Ayrıca Baysak için 11 Ocak Pazartesi günü önce Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, sonra da Karşıyaka Belediyesi'nde tören düzenlenecek.

BÜYÜK BİR DEĞERDİ

BOSNA Hersek'ten Karşıyaka'ya göç eden bir ailenin oğlu olan ve 1933 yılında Karşıyaka'da doğan Baysak, 1974-1980 yılları arasında Adalet Partisi Karşıyaka İlçe Başkanlığı yaptı. 1994'te Doğru Yol Partisi'nden Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na seçilen Baysak 1999'a kadar görevini sürdürdü. 1991-1995 yıllarında Bosna'da yaşanan insanlık trajedisine seyirci kalmayan Baysak, savaşın ortasında kalan ve Sırplardan kaçan Boşnaklar'ı yaşama tutundurmak için yardım elini uzattı. Baysak'ın vefatı İzmir'de büyük üzüntü yaratırken, kentteki çok sayıda iş insanı, siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcileri, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.





BASKANLAR MESAJ YAYINLADI

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, paylaştığı taziye mesajında "Balkan camiasının manevi lideri, değerli iş insanı Kemal Baysak'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Kendisi bu kente ve toplumsal belleğe silinmez izler bıraktı" dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, "Bu kentin unutulmaz değerleri arasına adını altın harflerle yazdırmış değerli büyüğümüz Kemal Baysak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet; Baysak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.