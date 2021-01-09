CHP’li Başkan Yardımcısı makam odasında bıçakladı

KOÇSA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eken, Sahilevleri'nde kendi arsasına istinat duvarı ve hafriyat yaptığı için CHP'li Narlıdere Belediyesi tarafından 1 milyon 500 bin liralık para cezasına çarptırıldı. Belediyeden gelen cezayla şoke olan iş insanı Hasan Eken, Belediye Başkanı Ali Engin'le görüşmek için Belediye'ye gitti. Fakat Belediye Başkanı Ali Engin makamında olmadığı için görüşemedi. Ancak Eken, Belediye'deki tek Başkan Yardımcısı olan İsmail Ay'ın odasına giderek konuyla ilgili itirazını dile getirdi.

ÇEKMECEDEN ÇIKARDI

BAŞKAN Yardımcısı Ay'ın makam odasındaki görüşme sırasında tansiyon yükseldi ve tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında küfürleşme yaşanırken, makam odasında arbede çıktı. Kavgada iddiaya göre iş insanı Hasan Eken, Başkan Yardımcısı'na saldırdı. Saldırı sırasında da İsmail Ay, Eken'e çekmecesinden çıkardığı bıçağı salladı ve kolundan yaraladı. Güvenlik görevlileri ve belediyle çalışanlarının araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden engellendi. Olay sonrası Hasan Eken, Başkan Yardımcısı İsmail Ay'dan şikayetçi olurken, Başkan Yardımcısı da Eken'den şikayetçi oldu.

Hasan Eken, hastaneden kolunda 5 santimlik bir kesik olduğunu belirtilen darp raporu aldı.



100 BIN DOLAR RÜSVET IDDIASI

YAŞANAN olayın ardından Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Hasan Eken, Başkan Yardımcısı'nın saldırdığını ve kolundan bıçakla yaralandığını belirtti. Eken, "Ceza nedeniyle tapuya satılamaz şerri koyduracaklarını söylediler. Bu nasıl bir ceza diye başkanla görüşmek istedim. Görüşmeye gittiğimde ise küfür edip hakaretler savurdu. Sonra bıçak salladı. Ancak bu olayın öncesinde de benden 100 bin dolar rüşvet istediler"

iddiasında bulundu.

İsmail Ay'ın makam odasında bıçak bulundurduğu iddia edildi



BELEDIYEDEN AÇIKLAMA GELDI

BELEDİYEDEN yapılan açıklamada ise, "Sahilevleri'nde ruhsatsız ve kaçak olarak istinat duvarı yapan ve toprak üzerinde izinsiz hafriyat çalışması yürüten Hasan Ekin isimli vatandaşa yasal işlem başlatılmış, 'İmar Kanunu'na Muhalefet' suçundan para cezası kesilmiştir. Arsa sahibi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay'a sözlü ve fiziki saldırıda bulunmuş, tartışma darp girişimine dönüşmüştür. İlgili şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.