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'de bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji altı il için uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

ve Ege'de bugün hava durmu nasıl olacak? Yağış olacak mı? Hava soğuyacak mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre , Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji altı il için uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

09.01.2021, 09:28 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021, 09:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 15, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

EDİRNE: 8, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 12, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı.

SAKARYA: 20, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 13, Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam yağmur ve sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 15, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

MANİSA: 16, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

ADANA: 22, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 18, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 17, Parçalı bulutlu.

ISPARTA: 12, Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

KONYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

DÜZCE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 9, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

SAMSUN: 22, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 18, Parçalı bulutlu.

RİZE: 18, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 3, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: -1, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 4, Parçalı bulutlu.

VAN: 6, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 14, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 13, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve az bulutlu.

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