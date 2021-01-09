İzmirliler dikkat! HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirmesinde son 2 gün... Nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı'nın pandemiyle mücadele kapsamında çıkardığı genelge ve İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun buna istinaden aldığı karar gereğince; HES Kodu tanımlaması yapılmayan İzmirim Kartlar, 11 Ocak Pazartesi sabahından itibaren toplu ulaşıma kapatılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kullandıkları İzmirim Kartlara HES kodlarını en kısa sürede tanımlama çağrısı yaptı.



ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre, 30 Ekim'den bu yana aktif kullanılan İzmirim Kartların yaklaşık yüzde 57'sine HES Kodu tanımlandı. Tanımlama işleminde son iki güne girilirken; halen işlemi gerçekleştirmeyen vatandaşlara, şu önemli çağrı yapıldı:



SON GÜNE BIRAKMAYIN

"İnternet üzerinden beş dakikada yapılabilen tanımlama işlemini ihmal etmeyin, mağduriyet yaşamayın! Son güne de bırakmayın ki sisteme aşırı yüklenmeden kaynaklanabilecek olası sıkıntılarla da karşılaşmayın. 11 Ocak'tan önce, kullandığınız İzmirim Kart ile HES kodunuzu eşleştirin; toplu ulaşımdan sorunsuz yararlanmayı devam edin."





EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşların, HES kodlarını ve TC kimlik numaralarını, kullandıkları İzmirim Kart ile eşleştirebilmesi için özel bir internet sitesi oluşturdu. "hes.eshot.gov.tr" adresli sitede, yalnızca bir İzmirim Kart için eşleştirme yapılabiliyor. Kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) ya da hamiline tüm İzmirim Kartların, kişisel HES kodları ile eşleştirilmesi gerekiyor. Kullanımı oldukça kolay tasarlanan sitede, istenen bilgileri girilerek kayıt yaptırılabiliyor. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarında da eşleştirme işlemi yapılıyor.



YARDIM MASALARI DA VAR

Öte yandan, internet imkânı olmayan ya da işlemi dijital mecralarda yapamayanlar için Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında; Havalimanı, ESBAŞ, Şirinyer, Hilal, Halkapınar, Alsancak, Salhane, Karşıyaka, Demirköprü ve Çiğli İZBAN istasyonlarında; Karşıyaka, Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde; Konak Bahri Baba Aktarma Merkezinde yardım masaları oluşturuldu. Buralarda görev yapan bilgisayarlı personel, vatandaşlara yüz yüze hizmet veriyor ve HES kodlarını İzmirim Kartları ile eşleştiriyor.





65 YAŞ ÜSTÜNE VE ENGELLİLERE "SON TARİH" YOK

Toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanların da pandemiyle mücadele kararları kapsamında fotoğraflı İzmirim Kart çıkarması ve HES kodlarını eşleştirmesi gerekiyor. Ancak 11 Ocak 2021, 65 yaş üstü ile engelliler için 'son tarih' değil. Çünkü 65 yaş üstündekilerin toplu ulaşım araçlarından yararlanması, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklanmış durumda. Engelli vatandaşların ise raporlarını ibraz etme zorunluluğu nedeniyle kart ünitelerine şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Ağır zihinsel engellilerin ve 18 yaşından küçük engelli vatandaşların başvuru işlemlerini, anne/babaları ya da vasileri yapabiliyor. Kart üniteleri, başvuru sahiplerine fotoğraflı İzmirim Kartlarını birkaç dakika içinde hazırlayıp veriyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ise kart başvurularını hem www.izm irimkart.com.tr adresinden hem de şahsen yapabiliyor. Ardından fotoğraflı İzmirim Kartlarını; Konak, Bostanlı İskele, Fahrettin Altay ve Bornova Metro'daki kart merkezlerinden alabiliyor. 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlara, İzmirim Kartları ücretsiz veriliyor.



ÇEVRE İLÇELERDE KART BAŞVURUSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol dışındaki ilçelerde; 65 yaş üstü, engelli, 60 yaş, öğrenci ve öğretmen kartı başvurularının "yerinde alınabilmesi" için ise yerel hizmet birimlerini görevlendirdi. www.izmirimkart.com.tr internet adresinden 65 yaş, 60 yaş, öğrenci ve öğretmen kartı başvuruları yapanlar; kartlarını yerel hizmet birimlerinden alabilecek. İnternet üzerinden başvurusu alınamayan yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlar ise istenen belgelerle birlikte (engelli raporu aslı veya aslı gibidir onaylı bir sureti, bir adet biyometrik fotoğraf ve kimlik) yerel hizmet birimlerine başvurabilecek. Vatandaşlar, kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kartlarını, kent merkezine gelmelerine gerek kalmadan yerel hizmet birimlerinden alabilecek.



BİNİŞ BİLGİLERİ BAKANLIĞA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında 30 Ekim'den bu yana İzmirim Kart biniş bilgilerini her gün T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşıyor. Aktif kullanılan İzmirim Kartların, HES kodlarıyla eşleştirilmesi sonrasında kentte toplu ulaşım araçlarına yapılan tüm binişler elektronik takip altına alınmış olacak. Böylece hasta ya da temaslı kişilerin, toplu ulaşım araçlarını kullanmasının önüne geçilecek. Bakanlık, karantinada olması gerekirken, toplu ulaşımı kullanan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem başlatacak.