Buca'daki moloz yığınları vatandaşları çileden çıkardı! CHP'li belediye sonunda açıklama yaptı

Dökülen moloz ve hafriyat atıklarının her geçen gün bölgede arttığını belirten vatandaşlar, soruna kalıcı olarak çözüm bulunmasını bekliyorlar. Bölgedeki moloz atıklarının ulusal ve yerel basında haber olmasının ardından harekete geçen Buca Belediyesi, geçen 9 Ocak'ta söz konusu ormanlık alanda temizlik çalışması başlattı.

BUCA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Buca Belediyesi, Yıldızlar Mahallesi ormanlık alana dökülen molozlarla ilgili şu açıklamayı yayınladı:"Yıldızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alana kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçak yollarla moloz döküldüğü ihbarı alınınca, alana çıkarma yapan ekiplerimiz moloz kaldırma çalışmalarına başlamıştır. Gelinen süreçte, ekiplerimizin orman içerisinde çalışmaları sürerken; yamaçlık alanda kontrollü yürütülen çalışmaların ise o noktanın yağışlardan dolayı zeminin balçık haline gelip çalışmaya geçit vermemesi nedeniyle riskler değerlendirilmiştir. Ayrıca Yıldızlar Mahalle Muhtarımız İsmet Dirbisoğlu'ndan gelen talep de göz önüne alınarak bu noktaya çok yakın bölgede, geçimini tarımla sağlayan vatandaşlarımızın ekili ürünlerinin zarar görmesini engellemek için söz konusu yamaç alandaki çalışmalarımıza, olumsuz hava-zemin ve çalışma koşulları düzelinceye kadar ara verilmiştir. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını, ormanlık alanlarda vicdansızlar tarafından çevre ve doğamıza kasteden kaçak moloz dökümünün yapıldığının görülmesi, anında verdiğimiz mücadeleye destek olmalarını ve belediyemizin '0232 439 10 10 numaralı telefonu' ile '156 Jandarma İmdat Hattı'na ihbarda bulunmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.





