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Haberler İzmir Toplu ulaşımda HES Kodu için son 1 gün

Toplu ulaşımda HES Kodu için son 1 gün

Toplu ulaşımda HES Kodu için son 1 gün

10.1.2021

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, pandemiyle mücadele kapsamında aldığı karar gereğince, HES Kodu tanımlanmayan İzmirim Kartlar, yarın sabahtan itibaren toplu ulaşımda kullanılamayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara son kez daha çağrı yaparak, internet üzerinden 5 dakikada yapılabilen tanımlama işleminin ihmal edilmemesini hatırlattı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kullandıkları İzmirim Kartlara HES kodlarını bugün tanımlaması gerekiyor. ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre, 30 Ekim'den bu yana aktif kullanılan İzmirim Kartların yaklaşık yüzde 57'sine HES Kodu tanımlandı.

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