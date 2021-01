AK Partili Dağ açıkladı: O ilçede 3 cadde Büyükşehir'e devredildi!

Konuyla ilgili açıklama yapan Dağ "Dikili ilçemize gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında Dikili Belediye Başkanı, bazı çalışmaların yapılabilmesi için söz konusu caddelerin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi taleplerini tarafımıza iletmiştir. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, yolun devrine ilişkin gerekli işlemi gerçekleştirmiştir. İzmir'de talep hangi belediyeden gelirse gelsin, söz konusu vatandaşa hizmet olunca ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de belediyeler arasında ayrımcılık yapmamalarını bekliyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nden, Dikili'de bulunan Atatürk, Şehit Sami Akbulut ve Yakamoz Caddelerinin kendilerine devredilmesini talep etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yaptığı açıklamayla devrin gerçekleştirildiğini duyurdu.





Açıklamasında; her zaman olduğu gibi İzmir'in menfaatine olan bir işte elini taşın altına koymuş olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Dağ "Bahsi geçen caddelerimiz, Dikili'nin hem kent içi trafiğinde yoğun kullanılan hem de şehirlerarası geçişin sağlandığı caddeleridir. Dikili ilçemize gerçekleştirdiğimiz bir ziyarette Dikili Belediye Başkanı, bu caddelerin bazı çalışmaların yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesini taleplerini tarafımıza iletmiştir. Karayolları, yolun devrine ilişkin gerekli işlemi gerçekleştirmiştir. İzmir'de talep hangi belediyeden gelirse gelsin, söz konusu vatandaşa hizmet olunca ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. Her zaman olduğu gibi İzmir'in her neresinden olursa olsun, bu talepler için elimizden geleni yapmaya, Ankara'da İzmir'in faydasına olan çalışmalar için mesai harcamaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de belediyeler arasında ayrımcılık yapmamalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.