Duayen sanayici Baysak son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 9 Ocak'ta vefat eden Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı, TERBAY Şirketler Grubu Kurucusu, Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu, Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Kurucu ve Onursal Başkanı Ahmet Kemal Baysak'ın cenazesi dün son yolculuğuna uğurlandı. Baysak için önce TERBAY Şirketler Grubu'nda, ardından Karşıyaka Belediyesi'nin önünde tören düzenlendi. Son olarak Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle vakti Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler tarafından kıldırılan namazın ardından Baysak'ın cenazesi Soğukkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Pandemiye rağmen düzenlenen cenaze törenine yoğun katılım gerçekleşti. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cevat Mahmudoviç ve Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ile siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Mahmudoviç Baysak'ın Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilere önemli katkılar sağladığını ve iki ülke arasındaki iş birliğinin sembol ismi olduğunu söyledi. Baysak'ın oğlu Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Baysak babasının çalışmalarıyla örnek olduğunu söyledi.

TOLGA TEKİN