İzmir İZSU su kesintisi 12 Ocak Salı!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İZSU çalışma ve arıza nedeniyle bazı ilçelerde su kesintilerinin yapılacağını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ocak Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
KARŞIYAKA AKSOY
12.01.2021 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYMAKÇI, BALABANLI
12.01.2021 saat 08:15 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BİRGİ
12.01.2021 saat 08:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ATATÜRK
12.01.2021 saat 09:05 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
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