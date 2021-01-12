İzmir Valiliği’nden belediyelere yıkım genelgesi

İZMİR depreminin ardından İzmir Valiliği çok önemli bir karar alarak ilçe belediyelerine genelge gönderdi. Vali Yavuz Selim Köşger imzalı resmi yazıda 3194 Sayılı İmar Kanunu'na aykırı olan yapıların yıkılması istendi. Yıkımı gerçekleştirilmesi gereken kaçak yapılara ilişkin olarak belediyelerin; 'Bütçe yetersizliği, yıkım ihalesi yapıldığı ancak ihaleye kimsenin katılmadığı, elemanaraç ve gereç yetersizliği' gibi gerekçelerin artık geçerli olmadığının altı çizildi. Valilik bu konudaki çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

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VALİLİK, yıkımı yapılacak yerlerin listesini acil olarak isterken yıkım alanları ve binaların da hazır hale getirilmesini talep etti. Belediyelerin valiliğe göndereceği yıkım listesine ilişkin makine ve ekipman desteğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından karşılanacağı vurgulandı. Denetçi belgesine sahip personel nezaretinde yıkım desteği verileceğinin belirtildiği yazıda, "Yapı kayıt belgesi iptal edilen, yapı tadil zaptı düzenlenerek yıkılacak olan ve doğal SİT alanlarında kalıp yıkımı gerçekleştirilmesi gereken yapılara ilişkin belediyeler, 29 Ocak 2021 tarihine kadar listelerini teslim etmelidir. Yıkım işlemleri yapılmaması halinde sorumlular hakkında, İçişleri Bakanlığı'na bildirim yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.