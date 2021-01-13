  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de sel felaketi! Sulara kapılan kadın son anda kurtarıldı

'de sel felaketi! Sulara kapılan kadın son anda kurtarıldı

Son dakika... 'in ilçesinde sel sularında sürüklenen kadın, bekçiler tarafından kurtarıldı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'de sel felaketi! Sulara kapılan kadın son anda kurtarıldı
İHA

13.01.2021, 08:40 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021, 08:42

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış gece saatlerinde etkili olurken, birçok ilçede sağanak yağış sebebiyle sel meydana geldi. Buca ilçesinde Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada 66 yaşındaki Bahtiye Tuna isimli kadın sel sularına kapıldı. Sele kapılan Tuna, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde sürüklenmeye bağlı yaralar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



O ANLAR KAMERADA
Sel sularında sürüklenen kadının kurtarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sel sularına kapılan ve tırın altına sürüklenen yaşlı kadının bekçiler tarafından kurtarılması yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de sel felaketi! Sulara kapılan kadın son anda kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.