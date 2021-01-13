Kirli işbirliği Rojda’ya yaradı

CHP ile İYİ Parti'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile 31 Mart 2019 seçimlerinde kurduğu kirli ittifakın ilk deşifre olduğu yerlerden İzmir'in Torbalı ilçesinde çok konuşulacak bir gelişme ortaya çıktı. Torbalı'da CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın ile birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu'na şu anki Başkan İsmail Uygur'u aday gösterdiği için teşekkür mektubu gönderen HDP'nin önemli isimlerinden Cengiz Ulusan'ın kızı Rojda Ulusan, belediyede işe alındı. Geçtiğimiz aylarda iş başı yapan Rojda Ulusan'ın belediyenin halkla ilişkiler biriminde çalıştığı kaydedildi.





Rojda Ulusan

İTTİFAK BELGELENDİ

Seçimler öncesi Torbalı'da CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın ve dönemin İYİ Parti İlçe Başkan Vekili Mustafa Terzioğlu'nun, kentte HDP'nin önde gelen isimlerinden biri olan, partinin İlçe eski Başkanı Cengiz Ulusan ile birlikte Kılıçdaroğlu'na İsmail Uygur'u yeniden aday yaptığı için ortak imzalı teşekkür yazısı gönderdikleri ortaya çıkmıştı. 3 ismin gönderdikleri yazıda Cengiz Ulusan için HDP İlçe Başkanı ifadesi kullanıldığı görülmüştü. O dönem olayı manşetten duyuran Yeni Asır'ın ulaştığı CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın da belgeyi yalanlayamamıştı. Günaydın ve Terzioğlu'nun partilerinin resmi mührünü vurarak Ulusan ile birlikte imzaladıkları yazıda Torbalı Esnaf Odası Başkanı Halil Gülcü, Torbalı Şoförler Odası Başkanı İsmail Akman ve Tepeköy Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Canbeldek'in de imzaları yer almıştı. Yazı 3 parti arasındaki ittifakı gözler önüne seren ilk somut belgelerden biri olmuştu.

İsmail Uygur

KIZINI İŞE ALDILAR

Adı birçok skandalla anılan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un adeta bu imzanın diyetini öder gibi Ulusan'ın kızını belediyede işe yerleştirdiği ortaya çıktı. Yeni Asır'ın görüştüğü Cengiz Ulusan, kızının belediyede halkla ilişkiler biriminde çalıştığını doğruladı. Kendisinin 1977'den beri Torbalı'da oturduğunu ifade eden Ulusan, "Ben çocuğumu kesinlikle önermedim. Onlar beni zor durumda bıraktılar ya belki onun için çocuğumu kendileri işe aldılar. Benim kızım da üniversite mezunudur" dedi. Ulusan, "Beni diğer siyasi parti yöneticileri de bilir. Hatta bana kendileri söylüyorlar sen Türk müsün Kürt müsün? Sen bir sürü Türk'ü de işe aldırmak için önermişsin' diye" şeklinde konuştu. Seçim öncesi ortaya çıkan belge ile ilgili ise konuşmak istemediğini belirten Ulusan, "O geçmişte kalan bir olay. Genel Merkez düzeyinde sorunlar da yaşandı onunla ilgili. Şimdi tekrar onunla ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.





HEREKE GÖLGESİ

Bu arada kirli ittifaka Hereke Katliamı gölgesi de düştü. 1994 yılının son günü bindikleri yolcu otobüsünü, İzmit Hereke'de durdurup katliam yapan 3 PKK militanından biri olan Mahmut Ulusan'ın CHP ve İYİ Parti ile Kılıçdaroğlu'na yazı gönderen HDP'li Cengiz Ulusan'ın kardeşi olduğu belirtildi.

ERHAN GÜLENÇ