Sözlü tacize 1 yıl 8 ay hapis cezası

Karşıyaka'da yaşayan Öznur Güzelses ve Merve Çavuşoğlu, arkadaşları Erdem T. ile bir mekanda yemek yedikten sonra araçlarına yöneldi. Bu sırada elinde bira şişesi ile kadınları takip eden Ümit U, Çavuşoğlu'nun koluna dokunarak sözlü tacizde bulundu. Hemen bir tekel bayiye yardım istemeye giden Öznur Güzelses ise çığlık atıp çevreden yardım istedi. Vatandaşların yardıma koşmasının ardından kaçmaya çalışan Ümit U. yakalandı ve polis çağrıldı. Güzelses ve Çavuşoğlu'nun suç duyurusunda bulunmasının ardından açılan davada, Ümit U. ilk duruşmada cinsel taciz suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'SİCİLİNE İŞLEYECEK'

Olayı anlatan Güzelses, zanlının arkadaşı Merve'ye ahlaksız teklifte bulunduğunu da kaydederek, "Olay yerine gelenler adamı tutmaya çalıştı. O sırada 'Ben polisim, iftira atıyorlar, onlar bana saldırdı' dedi. Biz hemen şikayette bulunduk. Davanın sonucunda adalet uygulandığı için çok mutluyuz. Ailemiz dahil herkes 'boş verin, sonuç çıkmaz' dedi ama biz mücadele ettik. Bu olay sömürülen tüm insanların mücadelesine döndü. Az da olsa bir ceza aldı ve inşallah siciline işleyecek. Bu duruma yeltenen birçok tacizciyi durduracak bir karar olduğuna inanıyoruz. Emsal olacak bir karar çıktı. Korkmak çözüm değil, mücadele edeceksin" dedi.

'ASLA KORKMAYALIM'

Mahkemeden çıkan karara sevindiklerini belirten Merve Çavuşoğlu da, "Zaten o gün her şeyi kaydeden MOBESE vardı. Hakim de 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Basit cinsel tacizden değil, cinsel tacizden ceza aldı. Kimsenin bize bu şekilde tacizde bulunmaya hakkı yok. 'O saatte dışarıda ne işiniz vardı?' diyenler oldu. Biz kadınların o saatlerde dışarıda olma özgürlüğü var" diye konuştu.





'BIZE BULASMASAYDI BASKASINA YAPARDI'

KENDİLERİNE saldıran şahsın olayda alkollü olduğunu söyleyen Merve Çavuşoğlu, "Bize bulaşmasaydı kesinlikle başka bir kişiye daha farklı bir sonuçlar yaşatabilirdi. Biz adaletin yerini bulmasından çok mutluyuz. Serbest kalacağını düşünüyorduk ama bu sonucu büyük bir sevinçle karşıladık. Lütfen korkmayalım, bu gibi durumlarda mücadele edelim" diye konuştu.