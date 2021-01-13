Tartışmalı kararlarıyla Soyer ektiğini biçiyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Pasaport'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufundaki bir iskeleye "Agamemnon" isminin verilmiş olmasına yönelik büyüyen tartışmaları değerlendirdi. Meselenin sadece bu iskeleye verilmiş olan isim olmadığının altını çizen Başkan Sürekli, "Tunç Soyer şimdiye kadar ne yazık pek çok tartışmalı konuyla gündeme geldi. Fotoğraf büyük olunca ayrıntı da büyüyor. Ne ekersen onu biçiyorsun" diye konuştu. Sürekli şunları söyledi: 'Kadifekale yerine, üretici pazarına 'Pagos' ismini kim verdi? 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakın' diyen kimdi? 'İzmir bayrağı ve parasını' kim gündeme getirdi. Mizah festivaline, Türk ve İslam düşmanı karikatüristleri İzmir'e davet eden ve yine aldığı tepkiler neticesinde geri adım atan kimdi? İşte bu sebepledir ki algılar olgu haline dönüştü. Tarihimizi, milli hassasiyetlerimizi gözeten, kucaklayıcı bir tutum sergileme konusunda direndikleri sürece bu tartışmaların sonu gelmeyecektir. Soyer, ektiğini biçiyor."