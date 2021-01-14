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'de suç makinesinden vandallık! Gördüğü araca zarar verdi

'in ilçesinde park halindeki 7 otomobil ve elektrikli skotera zarar veren şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

İzmir'de suç makinesinden vandallık! Gördüğü araca zarar verdi
DHA

14.01.2021, 09:41

Olay, Tepekule Mahallesi'nde meydana geldi. Çok sayıda vatandaş, sokakta park halinde bulunan otomobillerine şüpheli bir kişi tarafından zarar verildiğini polise bildirdi. Şikayet üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, 7 otomobilden 3'nün kaporta kısmına kesici bir aletle "X" işareti yazıldı. Diğer otomobillerden 3'ünün de yine kesici bir aletle sol kısmının çizildiği, 1 otomobilin ise lastiğinin kesildiği görüldü. Ayrıca, direğe bağlı bir elektrikli skotera da zarar verildiği belirlendi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlara zarar veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Serkan Y. (39) olduğunu belirledi. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenilen Serkan Y., polis tarafından gözaltına alındı. Serkan Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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