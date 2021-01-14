Menemen kurasından Aydın Pehlivan çıktı

Menemen Belediyesi eski CHP'li Serdar Aksoy'un 'Yolsuzluk' suçlaması ile tutuklanıp, görevinden alınmasından sonra gözler yeni başkanvekilinin belirleneceği Meclis toplantısına çevrilmişti. İzmir Valiliği tarafından Başkanvekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, dün Belediye Meclisini ikinci kez olağanüstü topladı. Aksoy'dan boşalan koltuğa kimin geçeceğinin belirlenmesi için yapılan kura çekimine Cumhur İttifakı adayı AK Partili Aydın Pehlivan ve partililerin yanı sıra Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Deniz Karakurt ile CHP İlçe Başkanı Turan Erdoğan ve Mehmet Karabiniş katıldı. Diğer CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ise mazeret bildirip toplantıya gelmedi.

SESSİZCE AYRILDI

Toplantı yeter sayısı olan dörtte bir çoğunluğun sağlanmasının ardından kura çekimine geçildi. AK Parti'nin adayı Pehlivan ve CHP'nin adayı Karakurt'un isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar siyah bez bir torbaya konuldu. Yapılan kura çekimi sonucu Başkanvekili olarak AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi. CHP'li Karakurt ve beraberindekiler Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ı tebrik etmeden salondan sessizce ayrıldı.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Belediye binası önünde bekleyen AK Parti ve MHP'liler, 'Recep Tayyip Erdoğan' ve 'Devlet burada' sloganları atıp, alkışlar eşliğinde 'Allah-u Ekber' diyerek tekbir getirdi. CHP'li bir parti üyesinin 'Sevinecek ne var' diyerek tepki göstermesi kısa süreli gerginliğe neden oldu.

ZAFER POZU

Kurayı kazanan AK Partili Aydın Pehlivan belediye binası çıkışında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK belediyeciliği Menemenlilerle tanıştırma heyecanı içindeyiz. Rabbim, bize Menemen Belediyesi'ni yönetmeyi nasip etti. İnşallah çok iyi hizmetleri halkımızla buluşturacağız" diye konuştu. Beraberindekilerle birlikte AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı önüne yürüyen Pehlivan, bina girişinde AK Parti İzmir Milletvekilleri ve partililerle birlikte zafer pozu verdi.



2,5 MİLYONLUK HACİZ ŞOKU

MENEMEN Belediyesi'ne ait zeytinyağı fabrikasına, 2.5 milyon liralık borcu nedeniyle haciz geldi. Saat 12.30 sıralarında fabrikaya gelen icra memuru ve alacaklı avukatı, haciz işlemi başlattı. Bu sırada fabrikaya gelen belediye yetkilileri, uzlaşma için süre isteyerek haczin uygulanmamasını talep etti. Belediyeye, süre verilerek haciz işlemi durduruldu.



ARTIK HİZMET ZAMANI

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Menemen, şeffaf, dürüst ve çalışkan AK belediyecilik ile yönetilecek. Menemen'in kaynakları artık Menemen için harcanacak. Menemen'de hizmet zamanı" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, "Başkanvekili seçilen AK Partili Meclis Üyemiz Aydın Pehlivan'ı kutluyorum. Menemen, kendine değil kentine çalışan, insan odaklı, şeffaf, yerel kalkınmayı esas alan AK Belediyecilik ile tanışacak. Hayırlı olsun" diye konuştu. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, "Hayırlısı olsun. Şimdi Menemen'de icraat zamanı. Menemen'de kaybedecek bir dakika vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.



VATANDAŞLAR CHP'Lİ ÜYELERE TEPKİ GÖSTERDİ

MENEMEN Belediye Başkan Vekili seçimlerinde kurada kaybeden CHP'li Deniz Karakurt, beraberindeki partililerle birlikte Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yaptı. Karakurt, "Biz dün buradaydık, yarın da buradayız. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Mahkeme sonucu beklenmedi" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, izleyicilerden bazıları "Yazıklar olsun, Menemen'i kaybettiniz" diyerek tepki gösterdi. CHP Selçuk İlçe eski Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt, partisini sert bir dille eleştirerek, "Yatacak yeriniz yok! Bu partinin öz evlatlarını değil de devşirmelerle yol yürümenin sonucu bu. Menemen'e yazık ettiniz. Hesabını kim verecek?" diye konuştu.

Metin BURMALI

Düğüm çözüldü! Menemen Belediyesi AK Parti'ye geçti!