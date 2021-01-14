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Haberler İzmir Zübeyde Hanım, vefatının 98. yılında anıldı

, vefatının 98. yılında anıldı

Son dakika... Büyük Önder Gazi 'ün annesi , vefatının 98. yılında 'deki kabri başında anıldı. Programa katılan çok sayıda kadın anıt mezara karanfil sundu.

Zübeyde Hanım, vefatının 98. yılında anıldı
AA

14.01.2021, 13:06

Törende, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, resmi kurum ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Karşıyaka ilçesindeki anıt mezara çelenk ve çiçek bıraktı.

Programa katılan çok sayıda kadın da anıt mezara karanfil sundu.

Aylin Nazlıaka, Zübeyde Hanım'ın bu dünyadan bedenen ayrılsa da ölümsüz bir şahsiyet olduğunu kaydetti.

Zübeyde Hanım'ın zor bir hayatı olduğunu belirten Nazlıaka, "Sıra dışı bir insandı. Örneğin okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir dönemde okuma yazma öğrendi. Her daim dünyayı, olup bitenleri yakından takip eden kişiydi. Etrafındaki gelişmelere karşı çok duyarlıydı. Ülkemize ve dünyaya yön veren bir lideri yetiştirdi." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir'in İstiklal Mücadelesi'nde çok önemli bir yere sahip olduğunu anımsatarak, "İzmir, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. İzmirliler bu şanlı tarihinden hep onur ve gurur duymuşlardır. Bu onurlarından biri de Mustafa Kemal Atatürk'ün, annesi Zübeyde Hanım'ı Karşıyaka'ya emanet etmiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

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