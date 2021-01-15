CHP’lilerden CHP’ye sitem

MENEMEN Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı Serdar Aksoy'un 'Yolsuzluk' suçlaması ile tutuklanıp görevinden alınmasından sonra Aksoy'dan boşalan koltuğa kimin geçeceğinin belirlenmesi için yapılan kura çekiminde AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan ile CHP'nin adayı Deniz Karakurt yarıştı. Belediye başkanvekilliği için yapılan kura çekimini Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan kazandı. Menemen Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi CHP içerisinde karışıklığa yol açtı.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel: Topyekün bir hata varsa parti içinde demokrasi olmamasının hatasıdır. Üyeye karşı sorumlu olan belediye başkanı

ve meclis üyesi bu kusurları işlemezdi. Biz belediyelerde de atama sistemini bitirmeliyiz. Gelinen durum itibariyle ben yerel seçimde kimseye 'şu meclis üyesi olsun, olmasın' demedim. Makam sahiplerinin özeleştiri yapması lazım. Özeleştiri bizde önemli bir mekanizmadır. Kim kusuru varsa çıksın, söylesin.



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır: Hep söylüyorum. Partinin hafızası yok. Burada herkesin günahı var. İl Başkanı Deniz Yücel'in bilgisi ve donanımı da ancak bu kadarına yetti. Ben 28 yıllık siyasetçiyken il başkanı olmuş birisiyim. Deneyim, tecrübe, bilgi birikimi çok önemlidir. Şimdi bir dönem meclis üyesi olan bir sonraki döneme il başkanı oluyor, milletvekili yazılıyor. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Menemen Belediyesi Başkanvekili seçimlerinde parti süreci iyi yönetemedi. 4'üncü sürecin en başından itibaren PM'ye önerilen adayların hangi kriterlere göre belirlendiği belirsizdir. Kuralların ve kriterlerin belli olmadığı bu koşullar ise partimize ve adaylarına sürecin her aşamasında zarar vermektedir. CHP İl eski Başkan Yardımcısı ve Memleket Hareketi Kurucu Üyesi Cüneyt Oğuz: Bu durum İzmir il başkanlığına Deniz Yücel ve arkadaşlarına fatura edilecek kadar basit bir olay değildir. Balık baştan kokmuştur. Hiçbir hatadan ders çıkaramayan, bahane uydurma konusunda uzmanlaşmış bu anlayış 100 yıllık partinin mirasını kişisel beklentileri için daha ne kadar sömürecektir.