  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de masaj salonlarına baskın! 10 kişi tutuklandı

'de masaj salonlarına baskın! 10 kişi tutuklandı

'de Kovid-19 sürecinde kapatılmalarına rağmen gizlice müşteri alındığı ve fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir'de masaj salonlarına baskın! 10 kişi tutuklandı
AA

15.01.2021, 11:06

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan masaj salonlarına müşteri alındığı bilgisine ulaştı.

Takip çalışması sonucu masaj salonlarına sokak başlarına gözcüler yerleştirilerek gizlice müşteri alındığı, kadınlara fuhuş yaptırıldığı, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan yabancı uyruklu kadınların da müşterilere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerince 3 masaj salonuna ve zanlıların ikametlerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yabancı ve Türk uyruklu çok sayıda kadın olduğu da belirlendi.

Operasyonda, 2 bilgisayar, müşteri temininde kullanıldığı düşünülen çok sayıda sim kart, 3 hard disk, 1 tablet, 1 tabanca ve 59 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de masaj salonlarına baskın! 10 kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.