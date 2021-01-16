İzmir Alsancak'ta ailesiyle birlikte yaşayan iş insanı Burhan İzancı (53), hayatına korkunç bir şekilde son verdi. Cebinden çıkardığı bıçağı çocuklarının gözü önünde kalbine saplayan İzancı kurtarılamadı. Korkunç olay, Alsancak 1421 sokak içerisinde meydana geldi. Alsancak'ta işyerleri bulunan iki çocuk babası Burhan İzancı'ya aylar önce siroz teşhisi konuldu. Aylardır siroz tedavisi gören İzancı, korkunç acılar çekiyor, çektiği acıları ailesinden gizlemeye çalışıyordu. Bir şekilde bu acılarının son bulmasını istiyordu. Ne yapmalıydı da bu acılarına son vermeliydi?

ÖLÜMÜNÜ PLANLADI

Burhan İzancı, sonu acı da bitecek olsa bir plan yapmıştı. Bu plan için günlerce düşündü. Korkunç acılar çektiği hayatına kendi elleriyle son verecekti. Yıllarca çalışıp kazanmıştı. Öldüğünde eşine ve çocuklarına hatırı sayılır bir miras bırakacaktı. Onların geleceği için endişelenmesine gerek yoktu. Evet, kendisini öldürecekti ama bunu nasıl yapacaktı?

HAYATININ SON SANİYELERİ

Önceki akşam Burhan İzancı evin salonunda oturmuş, sessizce planını devreye sokmaya hazırlanıyordu. O sırada balkonda oturup sohbet eden kızı Pelin ve oğlu Oğulcan İzancı'yı yanına çağırdı. İzancı çocuklarına, "Çocuklarım sizi ve annenizi çok seviyorum. Ama bu hastalık beni bitirdi. Korkunç acılar çekiyorum. Eğer ölecek olursam benim mirasım size yeter. Sakın har vurup harman savurmayın" dedikten sonra cebinden çıkardığı bıçağı kalbine sapladı.



ÇIĞLIKLAR YÜKSELİYORDU

İki kardeş oldukları yerde donup kaldılar. Babalarının gözlerinin önünde ve kanlar içerisinde yere yığılışını izlediler. Şoka girmişlerdi. Az önce babalarıyla sohbet ettikleri salondan çığlıklar yükseliyordu. "Baba ne yaptın sen" "Yardım edin" çığlıkları yankılanıyordu. Oğulcan İzancı, olayın şokunu atlattıktan sonra yerde kanlar içinde yatan babasının yanına koştu. Tek istediği babasını kurtarmak, onu yaşatmaktı. Can havliyle babasının kalbinde saplı duran bıçağı çıkardı. Kızı ise bu sırada tampon yapabilmek için havlu arıyordu. İki kardeş babalarını yaşatma mücadelesine girdiler. Havluyu babalarının kanayan bölgesine bastırıp kanı durdurmaya çalıştılar. Bir yandan da telefonla 112 sağlık ekiplerini ve polisi arayarak durumu bildirdiler.





UMUTLAR HASTANEDE SON BULDU

TÜM bunlar olurken Burhan İzancı'nın eşi Kamile İzancı ve ablası Gülseren İzancı yan odadaydı. Çığlıkları duyar duymaz salona koştuklarında korkunç manzara ile karşılaştılar. Salonun ortasındaki dehşete tanık olan 4 kişi ellerinden geleni yapmaya, Burhan İzancı'yı yaşatmaya çalışıyorlardı. Sağlık ekipleri eve kısa sürede ulaştı ve İzancı en yakın hastaneye kaldırıldı. ANCAK yapılan hiçbir müdahale Burhan İzancı'yı kurtarmaya yetmedi. Hastane koridorunda iyi haber bekleyen yakınları Burhan İzancı'dan gelen acı haber üzerine sinir krizi geçirdi. İzancı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

Fatih ŞENDİL