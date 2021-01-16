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Haberler İzmir Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi

'nde harekat eğitimleri gerçekleştirildi

, 'nde harekat eğitimleri yapıldığını bildirdi. Eğitimlere ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.

Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi
AA

16.01.2021, 21:25

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amfibi Görev Grup Komutanlığınca amfibi harekatın tüm safhalarını içeren eğitimlerin Ege Denizi'nde icra edildiği, eğitimlere Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.

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