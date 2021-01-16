Hacı Uslu Camisi’nde HES KODLU İBADET

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Hacı Uslu Camisi'nde hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar, HES koduyla camiye girerek ibadet ediyor. Vatandaşın sağlığını düşünerek HES kodu uygulamasını başlattıklarını ifade eden Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gökhan Yorulmaz, diğer camilere örnek olmayı amaçladıklarını ifade etti. Cami cemaati ise uygulamadan dolayı memnun olduklarını söyledi.