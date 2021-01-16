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Haberler İzmir İzmir’de 13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı

’de 13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı

Son dakika... ’in ilçesinde cep telefonu satan iş yerinden yaklaşık 20 bin lira değerinde telefon çalan hırsız polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir’de 13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı
İHA

16.01.2021, 08:39

Olay gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinin kepengini levye yardımı ile kısmen açarak içeriye giren M.A. (13) önce dükkan içerisinde bulunan kasaya yöneldi. Kasada para bulamayan şahıs daha sonra vitrinde bulunan 3 adet cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı.

İş yeri alarmının çalması ve polis ekiplerine yapılan ihbarın ardından çevrede araştırma yapan ekipler, hırsızı kıskıvrak çaldığı telefonlar ile birlikte yakaladı.



Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde incelemelerde bulunurken, yakalanan hırsız işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

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