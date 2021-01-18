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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 18 Ocak Pazartesi!

'de elektrik kesintisi 18 Ocak Pazartesi!

'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. 'Elektrikler ne zaman gelecek?' sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 18 Ocak Pazartesi yaşanacak ilçeler....

İzmir'de elektrik kesintisi 18 Ocak Pazartesi!

18.01.2021, 09:03

Elektrik ve su kesintileri evlerde yoğun vakit geçirdiğimiz bu dönemlerde daha da çok araştırılıyor. 'in duyurusuna göre bugün 'de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 18 Ocak Pazartesi detayları...

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