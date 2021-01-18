İzmir'de elektrik kesintisi 18 Ocak Pazartesi!

Elektrik ve su kesintileri evlerde yoğun vakit geçirdiğimiz bu dönemlerde daha da çok araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 18 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...