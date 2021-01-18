  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de kar seferberliği! Ekipler yolları açık tutmak için çabalıyor

'de kar seferberliği! Ekipler yolları açık tutmak için çabalıyor

Ekipler, kenti etkisi altına alan kar yağışının hayatı olumsuz şekilde etkilediği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu aralıksız çalışan ekipler yeni haftaya da kar mesaisiyle başladı. 78 mahalle ve köy yolunda kar küreme ile tuzlama çalışması yapıldı. Karda ve suda hareket edebilen paletli tam teşekküllü özel kurtarma aracı da yoğun kar yağışı altındaki 'te hizmet veriyor.

İzmir'de kar seferberliği! Ekipler yolları açık tutmak için çabalıyor
İHA

18.01.2021, 13:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde yoğun kar yağışının günlük hayatı olumsuz şekilde etkilememesi için seferber olan ekipler, hafta sonu aralıksız çalıştı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Karaburun'da 1, Karabağlar'da 3, Seferihisar'da 2, Menderes'te 2, Menemen'de 8, Kemalpaşa'da 7, Buca'da 3, Bornova'da 6, Kınık'ta 15, Bergama'da 31 köy olmak üzere toplamda 78 köy ve mahalle yolunda kar küreme ile tuzlama çalışması yaptı. 243 personel ile üç vardiya şeklinde yürütülen çalışmalarda 16 greyder, 10 kar küreme ve tuz serim aracı, 42 kamyon, 5 loder, 14 traktör kepçe kullanıldı.



KARDA VE SUDA HAREKET EDEN ARGO ÖDEMİŞ'TE
Dağda Arama Kurtarma ekipleri de yoğun kar yağışının etkili olduğu Ödemiş'te çalışmalarını sürdürüyor. Karda ve suda hareket edebilen 8x8 paletli tam teşekküllü özel kurtarma aracı ile göl, karlı zemin gibi riskli yerlerde, 2 paramedik ve 1 itfaiye eriyle görev yapılıyor. Ekipler, Ödemiş Bozdağ bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalma, buzlanmaya bağlı trafik kazası gibi olaylara anında müdahale ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları, bugün de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de kar seferberliği! Ekipler yolları açık tutmak için çabalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.