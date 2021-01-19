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Haberler İzmir Aydınlılar yükseklere çıktı

Aydınlılar yükseklere çıktı

Aydınlılar yükseklere çıktı

19.1.2021

KAR yağışının nadir görüldüğü illerden Aydın'da yüksek kesimlere kar yağışı sonrası vatandaşlar dağlara akın etti. Kent merkezlerinden dağların zirvesindeki beyaz örtüyü görenler, kar hasretini giderebilmek için dağlara çıktı. Yediden yetmişe herkes beyaz örtü üzerinde vakit geçirip piknik yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu karlı dağlarda çocuklar kadar büyükler de eğlendi. Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu Ovacık Yaylası'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ovacık Yaylası'na çıkan yüzlerce kişi, aşırı soğuğa rağmen beyaz örtünün üzerinde piknik yapıp kartopu oynadı.

KAZIM YÖRÜKCE

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