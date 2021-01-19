Çelebi, konu hakkında sessizliğini korurken, mektuba imza atan diğer isim Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, yazdıklarının arkasında olduğunu söyledi.

HER ŞEY APAÇIK ORTADA

Yeni Asır'a konuşan Aksoy, "Karabük için konuşuyorum, oy oranı neydi ne hale getirdik, şimdi yaşananlara bakın. Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Her şey apaçık ortada. Mektupla ilgili Genel Merkez'den ve Genel Başkanımızdan cevap bekliyoruz, ayrıca bizi bu mektubu yazdığımız için disipline vereceklerini söylüyorlar. Ama onu da böyle bir durumla karşılaşırsak konuşuruz" dedi. Konuyla ilgili aradığımız İzmirli vekil Çelebi ise mektupla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden gereken açıklamayı yaptığını başka bir açıklamaya gerek görmediğini söyledi.

ÖZTRAK, GEÇİŞTİRDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partinin MYK toplantısının ardından CHP'li 2 milletvekilinin yazdıkları mektupla ilgili değerlendirme yaptı. Öztrak, "Genel Merkez olarak vekillerle mektuplaşmak gibi bir geleneğimiz yok" demekle yetindi.

FATİH ŞENDİL