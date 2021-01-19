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Haberler İzmir Doğruları söylemeye devam edeceğiz

Doğruları söylemeye devam edeceğiz

'de HDP ile yapılan ittifaktan Abdullah Gül ile kurulan yakın ilişki ve parti içinde yükselen 'ne kadar birçok konuda parti yönetimini topa tutan İzmir Milletvekili ile Milletvekili , Merkez'e yazdıkları mektuba aradan 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen cevap alamadı.

Doğruları söylemeye devam edeceğiz

19.1.2021

Çelebi, konu hakkında sessizliğini korurken, mektuba imza atan diğer isim Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, yazdıklarının arkasında olduğunu söyledi.

HER ŞEY APAÇIK ORTADA
Yeni Asır'a konuşan Aksoy, "Karabük için konuşuyorum, oy oranı neydi ne hale getirdik, şimdi yaşananlara bakın. Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Her şey apaçık ortada. Mektupla ilgili Genel Merkez'den ve Genel Başkanımızdan cevap bekliyoruz, ayrıca bizi bu mektubu yazdığımız için disipline vereceklerini söylüyorlar. Ama onu da böyle bir durumla karşılaşırsak konuşuruz" dedi. Konuyla ilgili aradığımız İzmirli vekil Çelebi ise mektupla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden gereken açıklamayı yaptığını başka bir açıklamaya gerek görmediğini söyledi.

ÖZTRAK, GEÇİŞTİRDİ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partinin MYK toplantısının ardından CHP'li 2 milletvekilinin yazdıkları mektupla ilgili değerlendirme yaptı. Öztrak, "Genel Merkez olarak vekillerle mektuplaşmak gibi bir geleneğimiz yok" demekle yetindi.

FATİH ŞENDİL

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