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Haberler İzmir İzmir'de 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'de 22 bin litre ele geçirildi

'in ilçesinde jandarma ekiplerince bir işletme ve işletmeden çıkan kapalı kasa kamyonet içerisinde toplam 22 bin litre ele geçirildi.

İzmir'de 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İHA

19.01.2021, 12:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021, 12:49

İzmir İl Jandarma Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede kaçak akaryakıt üretildiği bilgisini aldı.

Elde edilen kaçak akaryakıtın, Bornova ilçesinde bulunan Pınarbaşı Işıkkent bölgelerindeki kamyon ve tır garajlarında piyasaya sürüldüğünü de belirleyen ekipler, üretim yaptığı değerlendirilen fabrikadan çıkan bir aracı takibe aldı.

Yol üzerinde şüpheli aracı durduran jandarma ekipleri, yapılan aramada araç içerisinde IBC tanklar içerisinde 3 bin litre, işletmede yapılan aramada ise 19 bin litre olmak üzere toplam 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak işletme yetkilisi M.D., işletme çalışanı İ.M. ve kamyonet sürücüsü M.T., ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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