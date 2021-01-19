İzmir'de 45 kişiye kumar baskını: 291 bin TL para cezası kesildi

ekipleri, Bornova ilçesinde iki farklı adrese kumar baskını yaptı. Eğridere Mahallesi'nde işletmeciliğini E.E'nin yaptığı yere düzenlenen operasyonda, 19 kişi sokağa çıkma kısıtlamasında tombala oynarken suçüstü yakalandı. 19 kişiye; sigara içmek, sosyal mesafe kuralını ihlal etmek, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçlarından 161 bin 82 TL para cezası uygulandı.

İşletme sahibi E.E ile çalışanlar G.K ve M.C.B. şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kumar oynarken yakalanan M.K'nın GBT sorgusunda ise "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan arama kaydının olduğu tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi.