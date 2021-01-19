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Haberler İzmir İzmir'de 45 kişiye kumar baskını: 291 bin TL para cezası kesildi

'de 45 kişiye baskını: 291 bin TL para cezası kesildi

’in ilçesinde, iki farklı adrese yapılan baskınında, tombala oynarken suçüstü yapılan 45 kişiye 291 bin 316 TL para cezası uygulandı.

İzmir'de 45 kişiye kumar baskını: 291 bin TL para cezası kesildi
İHA

19.01.2021, 11:14

ekipleri, Bornova ilçesinde iki farklı adrese kumar baskını yaptı. Eğridere Mahallesi'nde işletmeciliğini E.E'nin yaptığı yere düzenlenen operasyonda, 19 kişi sokağa çıkma kısıtlamasında tombala oynarken suçüstü yakalandı. 19 kişiye; sigara içmek, sosyal mesafe kuralını ihlal etmek, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçlarından 161 bin 82 TL para cezası uygulandı.

İşletme sahibi E.E ile çalışanlar G.K ve M.C.B. şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kumar oynarken yakalanan M.K'nın GBT sorgusunda ise "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan arama kaydının olduğu tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi.

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