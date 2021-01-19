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İzmir'de elektrik kesintisi 19 Ocak Salı!

İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.Kesintiler özellikle Bergama, Çeşme, Karşıyaka, Menemen gibi ilçelerde etkili olacak. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Ocak Salı İzmir elektrik kesintisi detayları....

19.01.2021, 09:14