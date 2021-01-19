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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 19 Ocak Salı!

'de elektrik kesintisi 19 Ocak Salı!

'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.Kesintiler özellikle , , , gibi ilçelerde etkili olacak. bugüne ait kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Ocak Salı İzmir elektrik kesintisi detayları....

İzmir'de elektrik kesintisi 19 Ocak Salı!

19.01.2021, 09:14

'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 19 Ocak İzmir elektrik kesintisi yaşanması beklenen ilçe ve mahalleler...

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