İzmir'de elektrik kesintisi 19 Ocak Salı!

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 19 Ocak İzmir elektrik kesintisi yaşanması beklenen ilçe ve mahalleler...
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