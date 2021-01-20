Gece Kartalları’na her gece sıcak çorba

İZMİR'DE meydana gelen depremin ardından, hasar gören binaların önünde nöbet tutmaya başlayan gece bekçilerine, 'Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği' gönüllüleri çorba ikram etti. Gönüllüler, soğuk havada nöbet tutan 70 gece bekçisine 6 ay süreyle her gün çorba dağıtacak. Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Çağlar, bir bekçinin sosyal medyada yaptığı 'Üşüyoruz' paylaşımının ardından her gece sıcak çorba dağıtmayakarar verdiklerini söyledi.