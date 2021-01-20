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Haberler İzmir İzmir'de 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi

'de 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen ele geçirildi

Son dakika... 'in ilçesinde 2 bin yıllık ve dönemine ait olduğu değerlendirilen ele geçirildi. Mozaik, Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi
AA

20.01.2021, 10:00

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarihi eserin Halilbeyli Mahallesi'nde satışının yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, tarihi eserin taşındığı aracı belirleyerek Plaka Tanıma Sistemi ile takip etti.

Gökçeyurt Mahallesi sınırında durdurulan araçta yapılan aramada 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik, kartona sarılı halde bulundu.

Araçta bulunan Ö.B, E.K, E.U. ve Z.C gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mozaik, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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