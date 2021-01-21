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Tire mezarlığı sınırları içinde kalan türbenin görmezlikten gelindiğinden yakınan vatandaşlar, "Evliyalar diyarı diye anılan Tire'de, atalarımıza ait onlarca tarihi türbe bulunuyor. Hepsinin bakımları yapılıp korunuyor. "Yağcızade" türbesiyle hiç kimse ilgilenmiyor. Türbenin içinde bulunduğu mezarlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalıyor. Türk İslam tarihinin en güzel eserlerinin bulunduğu Tire'de tarihi değerlere sahip çıkılsın" dedi.
EŞSİZ MİMARİYE SAHİP
Türbenin, altıgen mimarisi ile eşsiz bir yapı olduğuna dikkat çeken tarih araştırmacıları, "Türbeyi, fetih döneminin en güçlü eserleri arasında göstermek mümkün. Anıtsal bir görüntüye sahip türbenin zemini zamanla çökmüş. İnşaatında, Bizans dönemine ait bazı mermer ve taşların kullanıldığını görüyoruz. Türbe, zamanla kentin kabristanlığı sınırları içinde kalmış. Yok olmadan restore edilsin" dedi.
600 yıllık türbeye saygısızlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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