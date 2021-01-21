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Haberler İzmir Boşanacağı gün ölü bulundu

Boşanacağı gün ölü bulundu

'in ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası (40), boşanma davasının olduğu gün evinde ölü bulundu.

Boşanacağı gün ölü bulundu

21.1.2021

Ayşe Başaran'ın, dün sabah "Boşanma duruşmamız var, geç kalma" demek için aradığı eşinin telefonunu açan ağabey Mehmet Başaran genç kadına kardeşinin intihar ettiğini söyledi. Ayşe Başaran, 14 yıllık eşi Engin Başaran'ın boşanma günü gelen ölüm haberiyle yıkıldı. Evinin mutfağında sırt üstü yatar vaziyette ölü bulunan genç adamın ölümü nöbetçi savcılık tarafından şüpheli bulunurken, genç adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

Fatih ŞENDİL

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