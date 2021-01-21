Boşanacağı gün ölü bulundu

Ayşe Başaran'ın, dün sabah "Boşanma duruşmamız var, geç kalma" demek için aradığı eşinin telefonunu açan ağabey Mehmet Başaran genç kadına kardeşinin intihar ettiğini söyledi. Ayşe Başaran, 14 yıllık eşi Engin Başaran'ın boşanma günü gelen ölüm haberiyle yıkıldı. Evinin mutfağında sırt üstü yatar vaziyette ölü bulunan genç adamın ölümü nöbetçi savcılık tarafından şüpheli bulunurken, genç adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

Fatih ŞENDİL