Gaziemir Meclisi’ndeki krize Yücel el koydu

CHP'DE uzun süredir suların durulmadığı ve son olarak denetim komisyonu seçiminde meclis grubu içinde yaşanan çatlakla gündeme gelen Gaziemir'de İl Başkanı Başkanı Deniz Yücel krize müdahale etti. Son olarak belediye meclisinde denetim komisyonu seçiminde yaşanan çatlak sonrası Başkan Arda ve 9 meclis üyesi Ankara'ya giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif meclis üyelerini şikayet etmişti. Muhalifler ise İl Başkanlığına giderek yaşananlardan Başkan Arda ve beraberindeki meclis üyelerini sorumlu tutmuştu.

MECLİS GRUBUNU BULUŞTURACAK

İL Başkanı Yücel, Gaziemir'e giderek Başkan Arda ile görüştü. Görüşmede parti içinde yaşanan kriz masaya yatırıldı. Başkan Arda, Yücel'le buluşmasını sosyal medya hesabından, "CHP İzmir İl Başkanımız Sayın Deniz Yücel'i belediyemizde misafir ettik. Kendisiyle ilçemizde yürüttüğümüz çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Örgütümüzle kol kola yürüyeceğiz" sözleriyle duyurdu. Yücel'in önümüzdeki günlerde de adeta ikiye bölünen meclis grubunu bir araya getireceği öğrenildi.