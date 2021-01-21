İşkenceci çete

İzmir'de, Gürcistan'da olduğu belirlenen 'Deniz' lakaplı suç örgütü lideri Binali Camgöz ve adamlarının uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını belirterek hücre evlerine götürdükleri kişileri darp edip, ağır yaraladıkları işkence görüntülerine Yeni Asır ulaştı. Soruşturma dosyasına da giren görüntülerde mağdurları sadece ölümle tehdit etmekle kalmayıp, silah kabzası ve İngiliz anahtarı ile vücutlarında kemik kırıkları oluşacak şekilde döven çete üyelerinin, sonrasında uyuşturucu ile mücadele ediyorlarmış imajı vermek için bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edildi. Bazı çete üyelerinin evlerinde uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzeneklerin ele geçirilmesi ise şaşırttı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak Gürcistan'ın Batum kentinde olduğu belirlenen firari suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün talimatı ile hareket eden 43 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 43 kişiden 24'ü gözaltına alındı.

Çete üyeleri evde rehin aldıkları adamın başına silah dayadılar.



'AĞABEYİNDEN ÖZÜR DİLE'

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan baskınlarda çok miktarda esrar ele geçirildi. Bazı evlerde ise Hint keneviri yetiştirildiği ve bu amaçla özel düzenekler kurulduğu tespit edildi. Aramalarda ayrıca, 5 tabanca ve bunlara ait şarjör ile çok sayıda delici ve kesici alet de ele geçirildi. Şüphelilerin, Binali Camgöz adına İzmir'de uyuşturucu satıcısı olduğu iddiası ile kaçırıp, hücre evlerinde alıkoydukları mağdurlara türlü işkenceler yaptıkları ortaya çıktı. Yeni Asır'ın ulaştığı cep telefonu ile çekilmiş bir görüntüde, 4 kişi tarafından bir evde alıkonulduğu anlaşılan mağdurun önce tekme tokat dövüldüğü, ardından elinde silah bulunan bir çete üyesinin de kayıt sırasında 'İzmir çukurunda kristal satılmayacak. Deniz ağabeyinden özür dile' dedikten sonra talihsiz adamı darp etmeye devam ettikleri göze çarptı. Bir diğer cep telefonu görüntüsünde ise, isminin Sercan olduğu belirten çete üyesinin, arkadaşları ile birlikte bir eve götürdükleri kişiye türlü işkenceler yaptıkları belirlendi.





KAFAYA KABZA DARBESİ

Kolunda dövmeler bulunan ve çete üyesi olduğu iddia edilen Sercan isimli kişinin mağdur genci tekme tokat dövdüğü, zaman zaman da kafasına silahın namlusu ya da kabzası ile sert bir şekilde vurduğu gözlendi. Mağdura, "Deniz ağabey, baba Camgöz. Ben bu zamana kadar sattığım uyuşturucular için özür dilerim" diyerek söyledikleri tekrar ettiren çete üyesinin görüntülerin devamında ise eline aldığı İngiliz anahtarı ile mağdurun vücudun çeşitli bölgelerine kemik kırıkları oluşturacak şekilde vurduğu kaydedildi.

Görüntülerde mağdurun işkence sonrası kan içinde kaldığı görülüyor.



CAMGÖZ'E GÖNDERİYORLARMIS

ŞÜPHELİLERİN, cep telefonu kayıtlarını Camgöz'e gönderdikleri tespit edildi. Camgöz'ün de kendisine ulaştırılan görüntüleri uyuşturucuya karşı mücadele ediyormuş gibi görünüp, sempati kazanmak için sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi. Sosyal medyadaki bu paylaşımları beğenip, öven kişiler hakkında da savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Metin BURMALI