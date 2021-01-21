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açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... 'nde, 'in ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İzmir açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

21.01.2021, 08:30 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021, 08:49

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.37'de merkez üssü Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar'a 21.44 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 6.91 kilometre olarak ölçüldü. İzmir ve Manisa'da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmezken, saat 02.28'de 3.9, 02.31'de 3.0 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem daha meydana geldi.

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