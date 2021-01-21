  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de olaylı gece! İki grubun kavgasında silahlar konuştu

'de olaylı gece! İki grubun kavgasında silahlar konuştu

'de olaylı gece, kavgada silahlar çekildi. ilçesinde, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü, 4 kişi yaralandı. Taburcu olan yaralılar ifade vermek üzere karakola götürüldü.

İzmir'de olaylı gece! İki grubun kavgasında silahlar konuştu
DHA

21.01.2021, 08:57

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda, vücutlarına saçma isabet eden 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, 01.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı 2580 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya döndü. Olayda, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu, Y.D., V.Ş., H.K. ve M.N. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye giderken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, hastanede tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi. Y.D., V.Ş., H.K. ve M.N. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de olaylı gece! İki grubun kavgasında silahlar konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.