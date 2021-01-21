“Menemen’de işini yapan herkes başımızın tacı”

MENEMEN Belediyesi'nde Serdar Aksoy'un tutuklanması ve başkanlığının düşmesi sonrasında ikinci kez gerçekleşen kura çekiminin ardından başkan vekilliği koltuğuna oturan AK Partili Aydın Pehlivan, önümüzdeki süreçte atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Pehlivan, bankamatik personellerin yapılacak inceleme sonrasında işten çıkarılacağını söyledi. "İşini yapan herkes başımızın tacı" diyen Pehlivan, CHP'nin itiraz hakkını kullanacak olmasına dair de, "Gayet doğal. Hukuk devletinde yasal süreçlerle ilgili itiraz etmek en doğal hakları insanların. Sonuçta kararı mahkemeler verecek. Aynı süreçten biz de geçtik. Takdir kendilerinin" ifadelerini kullandı.