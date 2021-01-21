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Haberler İzmir O tabela değişecek

O tabela değişecek

'in Menderes ilçesinde bulunan Ata Mahallesi'nde bir sokağa " Paşa" isminin verilmesinden sonra başlayan tartışma ile ilgili Yeni Asır'da çıkan haberin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

O tabela değişecek

21.1.2021

Tarihte Fatih Sultan Mehmet isminde bir paşa olmaması nedeniyle yapılan hatanın bir an önce düzeltilmesini isteyen vatandaşlar Yeni Asır aracığıyla tepkilerini dile getirmişlerdi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada söz konusu hatanın 2013 yılında ilçe belediye meclisinde alınan bir karara dayandığı belirtilerek, "Tarihimizin en değerli şahsiyetlerinden birinin isminin hatalı bir kullanıma maruz bırakılması kabul edilemez, en kısa sürede gereken yapılacaktır" denildi.

TALEPLER İNCELENECEK
Sokak isminin 2013 yılında "ilçe sınırları içerisinde aynı isimli birden fazla cadde, sokak, meydan ve bulvar ismi olmayacağı" yönündeki yönetmelik gereği ilçe belediyesi ve Büyükşehir Meclisi'nin onayıyla verildiği hatırlatılarak, ismin değiştirilmesi yönündeki taleplerin incelendiği, konunun ilçe belediyesi görüşü alınarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde değerlendirileceği açıklandı.

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