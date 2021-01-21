Sırtından vurularak öldürülmüştü! İzmir'deki olayda kan donduran gelişme

Eşiyle, dün saat 21.00 sıralarında, Fatih Mahallesi 405 Sokak'ta yürüyen Mustafa Kaya, sırtına isabet eden bir mermi ile yaralanıp, yere yığıldı. Eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'yı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sırtındaki mermi çıkarılan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın ölümü üzerine, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaya'nın bulunduğu sokaktaki vatandaşların ifadesine başvurdu. Soruşturmada, Kaya'yı sırtından vuranın üvey torunu 13 yaşındaki S.K., olduğu belirlendi. S.K., yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.





S.K.'nin anne-babasının boşanma aşamasında olduğu, babasının yanında kaldığı, anneannesi ve üvey dedesi ile bir süredir sorunlar yaşadığı öne sürüldü. S.K.'nin boşanma aşamasındaki annesinin de ailesiyle yaşadığı öğrenildi. S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Mustafa Kaya'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DUYDUM VE YIKILDIM'

İzmir'in Konak ilçesinde, üvey torunu S.K. (13) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Kaya'nın komşuları konuştu: Mustafa Türküçü, olaya şaşırdıklarını ve böyle bir şey beklemediklerini belirterek, "Sabah işine gider akşam evine gelirdi. Kuşlarıyla ilgilenen gariban bir arkadaştı. Mahallede kime sorsanız herkes 'iyi biliriz' der, kimseye bir zararı yoktu. Ayakkabıcıydı. Hanımı da evlere boyacılığa gider, eski püskü toplardı. Elektrikleri, suyu kesilirdi sürekli. Nasıl oldu, hiç anlamadık. Ben maaşımı çekmeye gittim, geldiğimde komşudan duydum ve yıkıldım. Kimseye hiçbir zararı yoktu, böyle bir şey olabileceğini hiç tahmin edemezdim" dedi.

'ORTALIKTA HİÇ KAN YOKTU'

Olaya şahit olan vatandaşlardan Fatma Döküm ise Kaya'nın kendi halinde bir insan olduğunu belirterek, "İyiydi, biraz fakirdi ama geçiniyorlardı. Dün saat 20.30 gibiydi. Olayı görünce ne olduğuna bakmak için gittik. Karısına sordum; 'Bir yerlerden silah patladı, benim kocam bayıldı' diye cevap verdi. Etrafta ise kan yoktu, bayıldı sandık. Çok üzüldük" diye konuştu.