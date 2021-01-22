FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda tutuklu sayısı 65'e yükseldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 60 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 76'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 76 şüpheliden 40'ı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda yakalanan 80 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, gözaltı kararı bulunan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

OPERASYON

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ya da büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir merkezli 60 il ve KKTC'de 19 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 198 zanlı yakalanmış, şüphelilerden 7'si hakkında daha önce aynı konuda soruşturma yürütüldüğü, gözaltı kararı bulunan bir kişinin de öldüğü belirlenmişti.

Dün adliyeye sevk edilen 42 zanlıdan 25'i tutuklanmıştı.