İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, park halinde olan otomobilin dikiz aynasını tekme attı.
Otomobile neden saldırdığı belirlemeyen şüpheli aynayı kırık şekilde bırakarak bölgeden uzaklaştı.
Bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, kimliği bilinmeyen saldırganın arabaya tekmeler savurduğu ve yürüyerek yoluna devam ettiği görüldü.
İzmir'de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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