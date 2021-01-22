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Haberler İzmir İzmir'de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı

'de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı

Yolda yürürken kendisine ait olmayan otomobilin dikiz aynasını tekme atarak kıran şüphelinin o anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'de park halindeki otomobilin aynasını tekmeleyerek kırdı

22.01.2021, 17:54

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, park halinde olan otomobilin dikiz aynasını tekme attı.

Otomobile neden saldırdığı belirlemeyen şüpheli aynayı kırık şekilde bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, kimliği bilinmeyen saldırganın arabaya tekmeler savurduğu ve yürüyerek yoluna devam ettiği görüldü.

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