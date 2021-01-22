  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Jandarmadan helikopterli

İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik ihlallerinin önlenmesi ve denetim maksatlı eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 25 sürücüye 19 bin 527 TL para cezası uygulandı.

Jandarmadan helikopterli trafik denetimi
İHA

22.01.2021, 16:03

İzmir'in Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerinde jandarmanın sorumluluk bölgesindeki karayollarında, trafiğin yoğun olduğu saatlerde helikopterler destekli trafik denetimi yapıldı.

Bu kapsamında, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme", "ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı", "tehlikeli şerit değiştirme/makas atma", "hatalı sollama", "yakın takip", "karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme" gibi trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla Aydın Jandarma Filo Komutanlığından kalkan helikopterler 24 saat esasına göre trafik denetimi gerçekleştirdi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilen toplam 25 sürücüye 19 bin 527 TL para cezası uygulandı. Trafik kazalarına bağlı olarak meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazaları azaltmak amacıyla, helikopterli trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jandarmadan helikopterli trafik denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.