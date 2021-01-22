  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Takla atan otomobil tramvay yoluna uçtu

Takla atan otomobil tramvay yoluna uçtu

'in ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak tramvay hattına uçtu. Kazada, araçta sıkışan yolcu ve sürücü 110 AKS ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Takla atan otomobil tramvay yoluna uçtu

22.1.2021

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. Vedat Ş, 35 AOL 032 plakalı hafif ticari aracı ile Balçova yönünden Konak istikametine ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun sağ tarafındaki tramvay hattına uçtu. 110 AKS ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, sürücü Vedat Ş. ve yolcu Doğukan K. sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İki yaralı hastaneye kaldırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Takla atan otomobil tramvay yoluna uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.