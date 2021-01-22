Takla atan otomobil tramvay yoluna uçtu

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. Vedat Ş, 35 AOL 032 plakalı hafif ticari aracı ile Balçova yönünden Konak istikametine ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun sağ tarafındaki tramvay hattına uçtu. 110 AKS ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, sürücü Vedat Ş. ve yolcu Doğukan K. sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İki yaralı hastaneye kaldırıldı.