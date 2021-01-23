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Haberler İzmir ‘Bana bir şey olmadan gereken yapılsın’

‘Bana bir şey olmadan gereken yapılsın’

Karşıyaka'da yaşayan . (32), geçen nisan ayında eşi 'ye (31) boşanmak istediğini söyledi. Çıkan tartışmada Kadir Ö, Emine Ela Ö'yü ölümle tehdit etti ve ardından darp edip odaya kilitledi.

‘Bana bir şey olmadan gereken yapılsın’

23.1.2021

Alt katta oturan Emine Ela Ö'nün üvey babası S.E. çığlık seslerini duyup üst kata çıkarken, komşular ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Emine Ela Ö'yü kilitli tutulduğu odadan kurtardı. Hastaneye giderek darp raporu alan Emine Ela Ö. eşinden şikayetçi oldu. Kadir Ö. hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı. Karşıyaka 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kadir Ö, eşinin panik atak geçirerek bağırdığını ve masanın üzerindeki eşyaları attığını öne sürerek "Ben herhangi bir şey yapmadım" dedi. Mahkeme ise Kadir Ö'yü 'kasten yaralama' suçundan iyi hal indirimiyle 150 gün karşılığı 3 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Para cezası ertelenen Kadir Ö. 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise beraat ettirildi.

'ŞİDDET UYGULADI'

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve İzmir Kadın Meclisi üyelerinin destek verdiği Emine Ela Ö. duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, "Bana şiddet uyguladı, cinsel tacizde bulundu. Üstüm başım yırtıktı. Şikayetlerimizi ilettik, fakat hiçbir şekilde cinsel taciz ve tehdit konusunda kovuşturmaya yer verilmiyor. Ben adalet istiyorum. Canıma bir şey olmadan, gereken yapılsın istiyorum" diye konuştu. Avukat Melike Göker de, "Bunun ikinci ve üçüncü suçları da var. Tazyikli hapis cezası verilsin. Bu insanın ölmesini mi bekliyorsunuz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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